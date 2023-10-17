Свыше 56 тысяч услуг оказали жителям Солнечногорска в МФЦ с начала года

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Среди электронных услуг популярностью пользовались услуги по оформлению карты «Стрелка» и социальной карты жителя Московской области, а также по получению компенсации за жилищно-коммунальные услуги.

Всего в центрах предоставляют более 400 видов услуг федерального, регионального и муниципального уровней, из них порядка 200 - в электронном виде.

«На территории городского округа Солнечногорск функционируют современные и комфортные офисы „Мои документы“, где ежедневно обсуживают порядка тысячи граждан. Отмечу, что профессионализм наших сотрудников неоднократно отмечают на региональном уровне», - рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Он добавил, что в этом году сотрудник местного МФЦ Михаил Власов стал победителем регионального конкурса «Лучший МФЦ» в номинации «Лучший универсальный специалист». А его коллег отметили профессиональными наградами на областном форуме МФЦ Московской области.

Напомним, главный офис «Мои документы» находится в Солнечногорске на улице Тельнова, 3/2. Другой офис работает в торговом центре «Горетовский» в деревне Голубое. Цифровые зоны также открыли в Доме культуры «Метролог» и центральной библиотеке города.

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