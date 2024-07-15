Свыше 551 тысячи поездок совершили на автобусах «Лето в Подмосковье»

Транспортные средства оборудованы QR-кодом, который перенаправляет на страницу туристического портала « Путеводитель по Подмосковью ». Большинство поездок было оплачено банковскими картами - примерно 45%, за ними идут социальные карты - 40%. Всего 9% поездок было совершено с использованием транспортных карт, а школьники «наездили» более 5% от общего числа поездок.

По QR-коду на автобусах с летним брендом можно получить информацию о интересных маршрутах по Подмосковью, найти популярные туристические объекты и места для активного отдыха.

«Мострансавто» осуществляет обслуживание почти 1,4 тысячи городских, пригородных и междугородных маршрутов по всей области. Ежедневно на линию выходят более 4,7 тысячи автобусов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».