23 января 2025, 14:04

Свыше 54 километров автодорог отремонтируют в Дмитровском округе в 2025 году

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Масштабное обновление дорог запланировали в Дмитровском муниципальном округе в этом году. Так, отремонтируют 38 участков местного значения и восемь участков региональных трасс.

Всего в муниципалитете планируют привести в порядок 46 участков автомобильных дорог. Это 24 километра участков местного значения и 30 километров участков региональных дорог.

Так, реконструируют дорогу Спиридова и мост через канал имени Москвы по Новорогачевской и Профессиональной улицам в Дмитрове. Общая протяженность составит более двух километров.

«Мы стремимся обеспечить безопасность и комфорт передвижения по нашим дорогам, поэтому приоритетом остается качественный и своевременный ремонт дорожной инфраструктуры», - сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Сейчас специалисты дорожных служб продолжают оперативный ямочный ремонт. С начала года они ликвидировали свыше 600 ям.

В 2024 году отремонтировали 23 участка дорог. Общая протяженность обновленных участков составила около 39 километров. Ремонты проводили, учитывая пожелания жителей на платформе «Добродел».

Дороги Дмитров Ремонтные работы
23 января 2025, 15:26
Качество благоустройства дороги на улице Семашко проверили в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Ход ремонтных работ дороги на улице Семашко в рамках партийного проекта «Безопасные дороги» проверили представители администрации. Цель ремонта — улучшить дорожное покрытие для безопасности и комфорта водителей и пешеходов в Мытищах.

Местный координатор проекта Андрей Гореликов, депутат Совета депутатов Евгений Коваленко и активисты «Единой России» оценили ход работ по замене асфальта возле колодца на улице Семашко в Мытищах. Дорожное полотно очистили от повреждений и уложили новый асфальт согласно стандартам качества. Эти меры важны для безопасного передвижения, особенно в местах с колодцами Андрей Гореликов подчеркнул, что работа в данном направлении продолжится, так как обеспечение безопасности дорог является приоритетом. Зимой для ремонта применяют специальные технологии и материалы.

Благодаря совместным усилиям проекта и активистов «Единой России» удалось отремонтировать важный участок дороги и показать активную позицию партии в развитии инфраструктуры и обеспечении безопасности.

Мытищи Строительство Дороги Ремонтные работы
23 января 2025, 15:24
Театр из Лобни вошел в федеральную программу «Большие гастроли»
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Стали известны участники Всероссийского гастрольно-концертного плана в 2025 году. В их число попал и театр «Камерная сцена», основанный в Лобне в 1991 году.

Это победа в отборочном туре, организованном Министерством культуры России, стала уже третьей для творческого коллектива. На этот раз труппа отправится на гастроли в город Котлас Архангельской области.

В 2025 году заявки на конкурс подали 452 театра и 94 национальных коллектива. Участниками программы «Большие гастроли» стали 254 театра, их них 32 ведущих, 20 региональных, 74 детских и молодежных, девять студенческих и четыре негосударственных.

Министр культуры России Ольга Любимова назвала главной целью Всероссийского гастрольно-концертного плана знакомство жителей страны с творчеством региональных театров и коллективов. К проекту ежегодно присоединяются новые участники. Таким образом культурные традиции и театральные школы сохраняются и находят новых поклонников в разных уголках страны.

Лобня Театры
23 января 2025, 14:19
Прием заявлений для участия в ЕГЭ завершится в Подмосковье 1 февраля
Министерство образования МО
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Прием заявок на участие в Едином государственном экзамене завершится в Подмосковье 1 февраля. Подать заявление на участие в экзамене можно через «Госуслуги» в разделе «Образование» — «Образование детям».

Сервисом могут воспользоваться как сами выпускники, так и их законные представители. Подать заявление также можно лично - в своей школе или в управлении образования города.

Для получения аттестата необходимо сдать два обязательных предмета: математику и русский язык. Дисциплины по выбору нужны для поступления в вуз. Результаты ЕГЭ действительны четыре года, напомнили в региональном Минобразовании.

Расписание экзаменов опубликовали на сайте Рособрнадзора.

Для выпускников прошлых лет предусмотрены резервные дни основного периода сдачи ЕГЭ с 16 по 23 июня. Пересдачи пройдут 3 и 4 июля.

После 1 февраля заявки на экзамен будут приниматься только при наличии уважительной причины.

Прием заявок на участие в Едином государственном экзамене завершится в Подмосковье 1 февраля. Подать заявление на участие в экзамене можно через «Госуслуги» в разделе «Образование» - «Образование детям».

ЕГЭ Школьники Экзамены
23 января 2025, 14:09
Глава Одинцова Андрей Иванов посетил отреставрированную усадьбу в Перхушково
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Усадьбу в Перхушково начали ремонтировать в 2023 году. Глава Одинцовского округа на протяжении всего строительства инспектировал работы и недавно внес предложения по благоустройству территории культурного объекта.

Село Перхушково появилось в XV веке и имеет интересную историю. Здесь была первая почтовая станция недалеко от Москвы, и через село проходила важная дорога. По легенде, Наполеон остановился здесь после Бородинского сражения и переночевал в усадьбе, построенной в 1760-х годах. Эта усадьба - одна из старейших в Подмосковье. Долгое время ее владели дворяне Яковлевы, родственники писателя Александра Герцена, который тоже здесь часто бывал.

Сейчас сохранились только главное здание и церковь Покрова. Стоит отметить, что с 2022 года идет проект по восстановлению усадьбы при поддержке Российского фонда культуры и Российского военно-исторического общества.

Полная реставрация началась в 2023 году. Здание восстановили из руин за полтора года. Первый этаж каменный, а второй деревянный. Обновили брусья, окна, двери и системы отопления и электричества. Также укрепили фундамент и провели гидроизоляцию.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил усадьбу и ее территорию, которую тоже приведут в порядок. Уже высажен газон и сделаны дорожки.

Что будет с усадьбой дальше, пока не решили. Есть идеи создать музей. Глава муниципалитета Андрей Иванов верит, что усадьба станет важной частью культурной жизни района.

Одинцово Строительство Андрей Иванов

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