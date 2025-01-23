Свыше 54 километров автодорог отремонтируют в Дмитровском округе в 2025 году

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Всего в муниципалитете планируют привести в порядок 46 участков автомобильных дорог. Это 24 километра участков местного значения и 30 километров участков региональных дорог.

Так, реконструируют дорогу Спиридова и мост через канал имени Москвы по Новорогачевской и Профессиональной улицам в Дмитрове. Общая протяженность составит более двух километров.

«Мы стремимся обеспечить безопасность и комфорт передвижения по нашим дорогам, поэтому приоритетом остается качественный и своевременный ремонт дорожной инфраструктуры», - сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Сейчас специалисты дорожных служб продолжают оперативный ямочный ремонт. С начала года они ликвидировали свыше 600 ям.

В 2024 году отремонтировали 23 участка дорог. Общая протяженность обновленных участков составила около 39 километров. Ремонты проводили, учитывая пожелания жителей на платформе «Добродел».