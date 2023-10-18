Свыше 500 жилых домов подключили к отоплению в Лобне

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Жители Лобни в случае возникновения вопросов с отоплением могут обратиться к главе округа через его Telegram-канал. Так, по просьбе жителей дом № 13 на Окружной улице, ночью с 17 на 18 октября коммунальные службы города заменили насос и приступили к завершающим наладочным работам.

«Чтобы разобраться с каждым отдельным случаем мы сформировали оперативный штаб по контролю за пуском и состоянием подачи тепла. Каждые три часа мы анализируем данные, которые предоставляют управляющие и теплоснабжающие компании», - рассказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Обслуживающие организации округа отметили, что зачастую сталкиваются с невозможностью устранить завоздушенность системы в стояке дома из-за отсутствия жильцов в квартирах.

Напомним, направить свое обращение по вопросам отопления можно через портал ЕДС Московской области или по телефонам: 8 (495) 577-12-43 и 8 (498) 684-30-90.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион и «Газпром» модернизируют старые котельные на 85 миллиардов рублей. Это должно решить самые сложные проблемы в округах, откуда поступало много жалоб на отопление.

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