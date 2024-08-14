Свыше 500 волонтеров провели субботник в усадьбе Архангельское

Ребята убрали мусор в лесу и на береговой линии. После субботника «Волонтеров Подмосковья» ждала полевая кухня и катание на сапах. Для ребят это была также возможность пообщаться с единомышленниками и хорошо провести время.

«Я решила стать волонтером, потому что мне всегда было интересно помогать людям, убирать территории. Сегодня от округа у нас 15 человек», - рассказала волонтер из Красногорска Софья Соколова.

Организацией мероприятия занималось министерство информации и молодежной политики региона. За участие ребята получают волонтерские баллы, которые потом помогут им при поступлении в вузы. Волонтерскую книжку можно оформить на сайте «Добро».

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