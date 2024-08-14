14 августа 2024, 10:12

Свыше 500 волонтеров провели субботник в усадьбе Архангельское

Телеканал «360»
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Экологическая акция собрала в Красногорске более 500 волонтеров со всего Подмосковья. Ребята помогли убирать территорию рядом с музеем-заповедником «Архангельское».

Ребята убрали мусор в лесу и на береговой линии. После субботника «Волонтеров Подмосковья» ждала полевая кухня и катание на сапах. Для ребят это была также возможность пообщаться с единомышленниками и хорошо провести время.

«Я решила стать волонтером, потому что мне всегда было интересно помогать людям, убирать территории. Сегодня от округа у нас 15 человек», - рассказала волонтер из Красногорска Софья Соколова.

Организацией мероприятия занималось министерство информации и молодежной политики региона. За участие ребята получают волонтерские баллы, которые потом помогут им при поступлении в вузы. Волонтерскую книжку можно оформить на сайте «Добро».

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Красногорск Волонтеры Субботник
14 августа 2024, 10:28
Тендер на капитальный ремонт гимназии № 1 объявили в Балашихе
Unsplash
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Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт гимназии № 1 объявили в Балашихе. соответствующее извещение разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.

По словам министра правительства Московской области по конкурентной политике Светланы Журавлевой, подрядчику предстоит выполнить работы, связанные с выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации и непосредственно самим ремонтом здания.

Согласно проекту, работы необходимо завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Школьники Балашиха
14 августа 2024, 10:03
Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 16 августа
Медиасток.рф
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Ни одного возгорания не произошло в подмосковных лесах 13 августа. В ближайшие дни в регионе установится второй класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, с 14 по 16 августа на большей части территории региона установится второй класс пожарной опасности, при этом 14 августа в Бородинском, Виноградовском, Волоколамском, Егорьевском, Клинском, Луховицком, Наро-Фоминском, Подольском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» и 15 августа в Егорьевском, Клинском, Луховицком и Шатурском спрогнозировали первый, а 14 августа в Дмитровском, 15 августа в Дмитровском, Истринском, Сергиево-Посадском, Ступинском и Талдомском и 16 августа в Дмитровском и Ступинском ожидают третий.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 21 градуса днем и опустится до 11 ночью. Ожидается малооблачная погода, без осадков.

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Лесные пожары
14 августа 2024, 08:57
Более 300 шахматистов выступили на кубке Карякина в Домодедове
Телеканал «360»
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В Домодедове состоялся второй этап Кубка Сергея Карякина. В нем приняли участие свыше 300 любителей интеллектуального спорта.

Дальнейших успехов и новых достижений пожелала участникам турнира глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

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Президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин отметил большое число участников и популярность этого спорта среди детей. Также зачет проходит и среди взрослых - все они показали хорошие результаты. Напряженные шахматные партии завершились к концу дня.

Завершением турнира стал сеанс одновременной игры, который провел многократный чемпион мира Сергей Карякин с 10 участниками. хотя борьба была напряженной, никому так и не удалось одолеть гроссмейстера.

Город Домодедово
14 августа 2024, 08:33
Житель Зарайска стал почетным донором России
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Коренной житель Зарайска Сергей Николаевич получил звание почетного донора России. Впервые он сдал кровь в 2016 году и с тех пор делает это регулярно.

По словам заведующего отделением переливания крови Владимира Адианова, Сергей Николаевич - человек с активной жизненной позицией, всегда готовый откликнуться и сдать кровь.

«Уже девятый год я прихожу в нашу больницу и сдаю кровь. Сначала я поставил себе цель стать почетным донором, но со временем это стало для меня не так важно. Теперь я просто хочу помогать людям, и если они нуждаются в моей крови, я всегда готов прийти на помощь», - рассказал Сергей Николаевич.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион обеспечил круглосуточную врачебную помощь Курску.

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Здравоохранение Зарайск

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