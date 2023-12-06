Свыше 500 уроков по безопасности на железной дороге провели в школах и детских садах Подмосковья с начала года

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, детям рассказали о тои, как нужно вести себя на платформах в ожидании поезда и как правильно переходить железную дорогу. Обучение на таких занятиях проходит в интерактивной форме, а после школьникам задают вопросы.

Для борьбы с несчастными случаями на железной дороге в Подмосковье также стоят новые пешеходные переходы, устанавливают камеры видеонаблюдения и проводят рейды и дежурства.

Родителей призвали объяснять детям правила безопасности на ж/д инфраструктуре.

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