Свыше 500 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в голосовании по выбору мест для благоустройства

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, голосование доступно на платформе za.gorodsreda.

«Всероссийская платформа za.gorodsreda, для голосования по выбору общественных территорий, существует с 2021 года. За три года на ней проголосовало более 1,3 миллиона человек. На сегодняшний день, 74 территории, выбранные жителями на голосовании, уже благоустроены», - рассказал глава министерства Михаил Хайкин.

Принять участие в опросе могут жители старше 14 лет.

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