Свыше 500 тысяч школьников Подмосковья посетили уроки об искусственном интеллекте за месяц
Первый в этом сезоне «Урок цифры» прошел в Подмосковье с 18 сентября по 18 октября. На нем школьникам рассказали о применении искусственного интеллекта в разных отраслях экономики. Занятия посетили свыше 528 тысяч учеников и 17 тысяч педагогов.
Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, «Урок цифры» направлен на расширение знаний в области IT у школьников. На занятиях им рассказали о том, как новые технологии помогают расширять промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение и другие сферы.
Проект работает в Подмосковье на протяжении пяти лет. За это время уроки посетили сотни тысяч детей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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