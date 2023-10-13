Свыше 500 тысяч школьников Подмосковья посетили уроки об искусственном интеллекте за месяц

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Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, «Урок цифры» направлен на расширение знаний в области IT у школьников. На занятиях им рассказали о том, как новые технологии помогают расширять промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение и другие сферы.

Проект работает в Подмосковье на протяжении пяти лет. За это время уроки посетили сотни тысяч детей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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