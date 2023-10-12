Свыше 500 тысяч детей привили от гриппа в Подмосковье с начала сезона

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Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, прививка помогает обезопасить себя и ребенка от заболевания.

«Пройти вакцинацию от гриппа и обезопасить себя важно не только взрослым, но и детям. Для удобства они могут сделать прививку в медицинском кабинете в школе или детском саду. Конечно, врач проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний», - сказала она.

Записаться к врачу можно по телефону 122, через «Госуслуги» и инфомат. Прививку сделают ребенку при отсутствии противопоказаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал обновленные медучреждения , которые откроют в течение трех месяцев. Это поликлиники в Егорьевске, Жуковском, Истре, Королеве, стационары в Волоколамске, Пушкинском, Богородском, медколледж в Дмитрове.

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