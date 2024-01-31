Свыше 500 школьников из Солнечногорска посетили занятия по профориентации в январе

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Создатели проекта «Мой старт» общаются со школьниками, собирают информацию о трудностях, с которыми ребята сталкиваются при выборе профессии, и проводят индивидуальные консультации.

«С 1 марта в рамках проекта „Мой старт“ в школах округа планируется проведение профориентационных суббот, а в период весенних каникул - с 25 по 30 марта пройдет традиционный интенсив по профориентации», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Записаться на индивидуальную консультацию по профориентации для школьников и молодежи, а также для родителей и опекунов можно по телефону: 8 (968) 793-63-96.

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