Свыше 500 пешеходных дорожек заасфальтировали в Подмосковье с начала года
Программу «Пешком» реализуют в Подмосковье третий год. По ней в регионе приводят в порядок пешеходные тропинки, ведущие к важным социальным объектам. В этом году покрытие уложили на 580 таких дорожках.
Как рассказали в Главном управлении содержания территорий Подмосковья, в прошлом году в порядок привели 748 дорожек, в этом году - более 500. Они ведут к медучреждениям, школах и детских садам, остановкам и другим важным местам.
«Программа „Пешком“ стартовала в Подмосковье в 2021 году. Всего за три года смогли обустроить 2,2 тысячи объектов. В этом году завершили 580 дорожек: такой формат популярен в Балашихе - 53 тропинки обустроено, в Люберцах - 44 дорожки, Щелково - 35, Истра - 32, в Клину и Одинцовском завершили по 27 объектов», - сказала глава ведомства Светлана Аипова.
Она добавила, что программу продлили на 2024 год.
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