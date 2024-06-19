Свыше 500 новых фельдшерских пунктов открыли в Подмосковье за 10 лет

«В 2024 году в Подмосковье планируется завершить строительство еще 13 ФАПов в восьми городских округах. В программу текущего ремонта в этом году включены два ФАПа в городских округах Можайск и Егорьевск», - отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В Московской области реализуют проект, связанный с первичной медпомощью - «Эффективный ФАП». Его основная цель - повысить доступность качественной медицинской помощи жителям отдаленных территорий Подмосковья.

«В населенных пунктах Московской области, в которых отсутствуют аптека, организована коммерческая реализация лекарственных препаратов. За 1 квартал 2024 года 954 пациента получили в ФАП льготные лекарственные препараты», - уточнил спикер.

Напомним, что в фельдшерских акушерских пунктах проводят прием и узкопрофильные врачи. Помимо этого, жители Московской области могут пройти диспансеризацию в ФАПах. Только с начала года такой возможностью воспользовались свыше 60 тысяч человек.

«Что касается выездов узких специалистов, то одни из самых востребованных - эндокринолог, офтальмолог, стоматолог, кардиолог и гинеколог. Всего в 2024 году запланировано 3, 7 тысячи выездов», - заключил Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил Владимира Путина на открытие главной детской больницы. Госпиталь достроят в Красногорске летом.

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