Свыше 500 мероприятий провели в «Умной библиотеке» Химок с начала года

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«Умная библиотека» оснащена современным оборудованием, и жители Химок с удовольствием проводят здесь свободное время.

«Особенностью „Умной библиотеки“ является ее техническое оснащение. Здесь есть доступ к интерактивным дисплеям, компьютерам, также можно посетить электронные читальные залы. Это позволяет химчанам с пользой проводить время», - отметила депутат городского округа Химки Инна Монастырская.

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