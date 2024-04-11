Свыше 500 козырьков подъездов в Подмосковье восстановили с начала года
Коммунальные службы устранили свыше 550 дефектов на козырьках и крыльцах подъездов в жилых домах Подмосковья с начала года. Больше всего таких работ провели в Одинцове.
В подмосковном ГУСТ отметили, что козырек является важной деталью дома, поэтому важно, чтобы он был в нормативном состоянии. За этим следят управляющие компании. С начала года они устранили более 550 недочетов.
Больше всего работ провели в Одинцове. Работы провели в деревне Ликино, поселке Дубки, в селе Жаворонки, а также в Звенигороде и Кубинке.
Жители могут сообщить о дефектах и неисправностях через портал ЕДС , а также по номеру телефона 122*4.
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