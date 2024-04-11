Свыше 500 козырьков подъездов в Подмосковье восстановили с начала года

В подмосковном ГУСТ отметили, что козырек является важной деталью дома, поэтому важно, чтобы он был в нормативном состоянии. За этим следят управляющие компании. С начала года они устранили более 550 недочетов.

Больше всего работ провели в Одинцове. Работы провели в деревне Ликино, поселке Дубки, в селе Жаворонки, а также в Звенигороде и Кубинке.

Жители могут сообщить о дефектах и неисправностях через портал ЕДС , а также по номеру телефона 122*4.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».