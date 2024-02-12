Свыше 500 коммунальщиков задействовали в уборке снега в парках Подмосковья за неделю
За неделю в парках Подмосковья убрали более 52 тысяч кубометров снега. Над этим работали 544 человека и 155 машин.
Как рассказал глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, в первую очередь снег убирали на центральных аллеях, а затем на второстепенных дорожках и детских площадках.
«За прошедшую неделю, в общей сложности было вывезено более 52 тысяч кубометров снега. Было задействовано 544 человека и 155 единицы спецтехники», - сказал он.
Все очищенные территории обработали ото льда.
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