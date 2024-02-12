Свыше 500 коммунальщиков задействовали в уборке снега в парках Подмосковья за неделю

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Специалисты МЧС начали подготовку к президентским выборам на территории Московской области, которые пройдут с 15 по 17 марта. Они обеспечат пожарную безопасность на избирательных участках.

В проведении выборов в Подмосковье задействуют свыше 2,9 тысячи объектов, на территории которых будут функционировать более 3,9 тысячи избирательных участков и 61 территориальная избирательная комиссия.

Так, в Пушкино сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы приняли участие в заседание КЧС и ОПБ по вопросу подготовки и проведения выборы президента Российской Федерации.

Инспекторы государственного пожарного надзора подчеркивают, что при подготовке помещений к проведению голосования специалисты проводят осмотр противопожарной сигнализации и систем оповещений людей. Кроме того, они убеждаются в наличии первичных средств пожаротушения, а также доступности эвакуационных выходов.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. 17 марта - Единый день голосования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил представителей Общественной палаты Подмосковья за работу на выборах в 2023 году.

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