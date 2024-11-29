Свыше 500 километров автодорог отремонтировали в Химках в 2024 году
Специалисты обустроили 523 километра автомобильных трасс в Химках. Рабочие ликвидировали дефекты дорожного покрытия и освежили разметку.
Сотрудники коммунальных служб обновили пять участков дорог, каждая из которых тянулась почти на семь тысяч километров. Также рабочие нанесли новую разметку для безопасности пешеходов и обустроили более ста переходов.
Порядка 36 оборудованных пешеходных переходов появились близ детских садов и дошкольных учреждений. Специалисты уложили 18 переходов, служащих также и лежачими полицейскими. Дальнейшие планы включают установку новых светофоров, ограждений и дублирующих дорожных знаков.
Напомним, недавно специалисты завершили реконструкцию надземного перехода на пересечении улиц 9 Мая, Горшина и Юбилейного проспекта. Они освежили краску, заменили покрытие на полу и вставили новые стеклянные элементы.
Всего за 2024 год движение оптимизировали на 66 участках автомобильных дорог и на территории 101 двора в Химках.
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