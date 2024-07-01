01 июля 2024, 14:55

Свыше 500 человек проверили здоровье на акции в парках Подмосковья в выходные

Пресс-служба Минздрава МО
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В субботу и воскресенье выездные бригады врачей работали в 34 парках Подмосковья. Свое здоровье бесплатно проверили еще 560 жителей.

Акция «Проверь свое здоровье в парке» продолжается в Московской области и пользуется спросом у жителей. Министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк рассказал, что только за прошедшие выходные свое здоровье проверил 561 человек, а с начала лета - уже более 3,8 тысячи.

Если у пациента находили патологию, его направляли на углубленное обследование в поликлинику. Результаты обследований придут в личный кабинет пациента на региональном портале Госуслуг « Здоровье ».

Ранее подмосковные больницы оснастили новыми рентген-аппаратами С-дуга. Это техника, необходимая для операций любых уровней сложности. Врачи могут выполнять снимки под различным углом и онлайн выводить их на монитор, подчеркнул губернатор региона Андрей Воробьев.

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Здравоохранение Врачи Парки
01 июля 2024, 15:06
Проект «Футбольное долголетие» для пенсионеров запустили в Воскресенске
Администрация г.о. Воскресенск
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Партийный проект «Единой России» «Футбольное долголетие» вновь реализуют в Воскресенске. Первая тренировка уже прошла. Впереди не только спортивные состязания, но и встречи со спортсменами, мастер-классы и лекции.

Большинство участников - сторонники партии «Единая Россия». Проект запустили в округе в 2023 году. Его миссия - активно вовлекать жителей округа старше 60 лет в спортивную жизнь.

Кроме соревнований на поле, в рамках «Футбольного долголетия» также пройдут социально-значимые мероприятия. Их участники посетят школы и детские дома с лекциями о здоровом образе жизни и спорте. Также состоятся дворовые турниры и тренировки.

«Проект нацелен на представителей старшего поколения. Он не только укрепит здоровье участников, но и станет инструментом социализации и личностного развития», - прокомментировал руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Воскресенска, координатор местного партпроекта Сергей Слепов.

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Спортсмены Пенсионеры Воскресенск
01 июля 2024, 15:06
Акция памяти ко Дню ветеранов боевых действий прошла в Воскресенске
Администрация г.о. Воскресенск
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День ветеранов боевых действий отметили в Воскресенске. Возле мемориала погибшим в Афганистане и других локальных войнах и конфликтах прошла акция памяти.

Жители округа возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания. Участие в мероприятии приняли временно исполняющий полномочия главы Воскресенска Елена Овсянкина, представители общественных организаций, ветераны боевых действий и матери погибших солдат.

Впервые памятную дату отметили в 2009 году благодаря инициативе представителей общественных организаций, ветеранов и всероссийского общества «Боевое братство».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Ветераны Общественные акции Воскресенск
01 июля 2024, 15:02
Почти миллион человек посетили пляжи Подмосковья в июне
Министерство благоустройства Московской области
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Пляжи Московской области посетили более 972 тысяч человек с начала лета. При этом в регионе функционируют свыше 200 соответствующих территорий для отдыха.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин отметил, что с приходом жарких дней гости и местные жители все чаще проводят время у водоемов. Для обеспечения максимального комфорта открыты сервисные точки на пляжах.

«Только за первый месяц лета посещаемость пляжей достигла почти одного миллиона человек», - добавил Хайкин.

Пляжи Московской области делятся на три категории: малые, средние и большие. Малые пляжи имеют площадь менее одной тысяч квадратных метров и вмещают до 200 человек. Средние пляжи занимают площадь от одной до трех тысяч квадратных метров и рассчитаны на посещение от 200 до тысячи человек. Большие пляжи имеют площадь более трех тысяч квадратных метров и могут принять более тысячи посетителей.

Обустройство набережных пляжей выполняется двумя способами: песчаное покрытие (50% площади рекреационной зоны) и комбинированное (песок занимает не менее 30% площади рекреационной зоны). Пляжи с песчаным покрытием расположены в городских районах, а смешанные - в загородных.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Благоустройство Водоемы
01 июля 2024, 15:02
Первый в Подмосковье спектральный компьютерный томограф установили в МОНИКИ
Пресс-служба Минздрава МО
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Стационар главного хирургического корпуса МОНИКИ имени Владимирского получил новый спектральный компьютерный томограф. Это первая подобная установка в Подмосковье, которая позволит врачам просматривать анатомические структуры и характеристику состава тканей за одно обследование.

«Оборудование будет применяться при исследованиях сердца и коронарных сосудов, грудного отдела аорты, а также онкологических пациентов. Врачи смогут получать более полный набор данных об анатомических особенностях пациента за одно исследование, что исключает назначение дополнительных обследований», - отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

На закупку и установку нового аппарата КТ направили почти 150 миллионов. Оборудование будет работать круглосуточно. В сутки на нем планируется проводить около 30 исследований.

Ранее подмосковные больницы оснастили новыми рентген-аппаратами С-дуга. Это техника, необходимая для операций любых уровней сложности. Врачи могут выполнять снимки под различным углом и онлайн выводить их на монитор, подчеркнул губернатор региона Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Больницы

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