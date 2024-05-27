27 мая 2024, 14:29

Свыше 500 человек приняли участие в семейном фестивале в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Фестиваль «Моя большая дружная семья» прошел в Химках. Свыше 500 участников собрались у храма Богоявления Господня. Жители познакомились с работами фотовыставки и узнали о секретах декоративно-прикладного творчества.

Старт масштабному мероприятию дал глава Химок Дмитрий Волошин, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, благочинный Химкинского церковного округа протоиерей Артемий Гранкин.

«Нам выпала честь провести этот замечательный фестиваль. В этот раз он приурочен к Году семьи, который объявил наш президент в 2024 году. Семейные ценности и преемственность поколений - это фундамент, основа благополучного общества», - обратился к присутствующим Волошин.

Семьи округа, в которых воспитывают пять и более детей, а также сохраняют христианские семейных ценностей, наградили грамотами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Дети Химки Семья Фестивали
27 мая 2024, 14:50
Праздник «Ярко в парках» прошел в Лобне
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В парке Киово в Лобне прошла праздничная программа нового регионального проекта под названием «Ярко в парках». В рамках мероприятия провели концерт, фотовыставку, викторину, мастер-класс по украшениям и дискотеку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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Гости также имели возможность оставить свои пожелания на интерактивной доске «Поздравь свой парк». Глава городского округа Лобня, Анна Кротова, не только оставила свое поздравление, но и приняла участие в перетягивании каната. Напомним, что в настоящее время в Лобне проводится крупная реконструкция Центрального парка культуры и отдыха. В связи с этим дополнительная нагрузка по посещаемости жителями временно переложилась на ближайшие парки.

Праздники Лобня Парки
27 мая 2024, 14:47
Подмосковным предпринимателям напомнили об онлайн-размещении фудт-раков
Медиасток.рф
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Подмосковным предпринимателям напомнили об онлайн-услуге по выбору места для фуд-трака или тележки. Она доступна на региональном портале.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, для размещения торгового объекта нужно выбрать округ и указать точку на интерактивной карте. Сервис автоматически заполнит координаты, кадастровый номер участка и вид разрешенного исползования. При оформлении нужно прикрепить четыре фотографии места размещения.

«Если будет выбран участок, который находится в частной собственности, сервис попросит выбрать другое место. Получить услугу могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели», - добавили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем предпринимательства. Он напомнил о мерах поддержки в регионе и поздравил представителей бизнеса с профессиональным праздником.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Торговля Бизнес Госуслуги
27 мая 2024, 14:37
ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове благоустроят
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Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с профильными заместителями и местными жителями провел велообъезд микрорайона «Гусарская баллада». Они посетили наиболее проблемные точки жилого комплекса.

Жители пожаловались на работу местной управляющей компании. Среди проблем: подтопление подвалов, плохая работа канализации и некачественное благоустройство. В ближайшее время в администрации пройдет отдельное совещание по работе управляющей компании.

Отдельно обсудили ремонт внутренних дорог, в том числе на Триумфальной улице. Из-за ошибок при при строительстве там постоянно постоянным происходят подтопления и разрушается полотно. Сейчас дорога находится в ведении Росимущества, однако до конца года ее планируют передать на баланс Одинцовского округа. После этого покрытие планируют отремонтировать.

Передача в муниципальную собственность земельных участков нужна и для проведения на территории масштабного благоустройства. Юридические вопросы будут решаться при поддержке собственников.

Завершился объезд у строительной площадки новой поликлиники. В 2026 году здесь появится медицинское учреждение на 500 посещений в смену. Глава округа обсудил с жителями организацию движения и парковку рядом с объектом. В планах - оборудовать рядом с поликлиникой полноценное парковочное пространство.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Благоустройство Ремонтные работы
27 мая 2024, 14:32
Свыше 71 тысячи учеников Подмосковья сдали ОГЭ по четырем предметам
Михаил Мартыненко
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Школьники Московской области написали основной государственный экзамен по биологии, информатике, обществознанию и химии. В аттестации приняли участие свыше 71 тысячи девятиклассников.

Самым популярным стал экзамен по обществознанию - его выбрали более 37 тысяч школьников. Аттестация включала 24 задания с краткими и развернутыми ответами. ОГЭ по информатике написали свыше 19 тысяч школьников, по биологии - более 11 тысяч, а по химии - около трех тысяч человек.

Напомним, минимальный балл, необходимый для сдачи ОГЭ по этим предметам - 14 баллов по обществознанию, 13 - по биологии, 10 - по химии и пять - по информатике.

Результаты экзамена станут известны 11 июня. Ознакомиться с ними можно будет в школах, а также в личном кабинете РЦОИ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летнем отдыхе детей. Для них будут работать более 100 лагерей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Экзамены

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