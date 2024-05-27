Свыше 500 человек приняли участие в семейном фестивале в Химках
Фестиваль «Моя большая дружная семья» прошел в Химках. Свыше 500 участников собрались у храма Богоявления Господня. Жители познакомились с работами фотовыставки и узнали о секретах декоративно-прикладного творчества.
Старт масштабному мероприятию дал глава Химок Дмитрий Волошин, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, благочинный Химкинского церковного округа протоиерей Артемий Гранкин.
«Нам выпала честь провести этот замечательный фестиваль. В этот раз он приурочен к Году семьи, который объявил наш президент в 2024 году. Семейные ценности и преемственность поколений - это фундамент, основа благополучного общества», - обратился к присутствующим Волошин.
Семьи округа, в которых воспитывают пять и более детей, а также сохраняют христианские семейных ценностей, наградили грамотами.
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