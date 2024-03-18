18 марта 2024, 13:33

Свыше 500 аппаратов для ЭКГ закупят больницам Подмосковья в 2024 году

Пресс-служба Минздрава МО
Читайте нас в: Google Новости

Еще 550 аппаратов для электрокардиографии и холтеровского мониторирования закупят для больниц Подмосковья в этом году. На их закупку направят 200 миллионов рублей.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, закупка новой техники позволит сделать диагностику сердечно-сосудистых заболеваний качественней и доступнее.

«Поступление новых аппаратов ЭКГ и холтеров позволит сделать диагностику сердечно-сосудистых заболеваний более качественной и доступной. В этом году мы планируем поставить в наши медорганизации 550 единиц такой техники. На закупку будет направлено более 200 млн рублей», - сказала она.

Оборудование закупят по нацпроекту «Здравоохранение» по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Больницы
18 марта 2024, 13:56
Спортсменки из Одинцова выиграли серебро на турнире по волейболу в Новосибирской области
Читайте нас в: Google Новости
Женская команда «Заречье-Одинцово» заняла 2-е место на турнире по волейболу «Горячий снег». В финальном матче волейболистки из Одинцова уступили команде «Спартак» из Брянска. Игра закончилась со счетом 2:1.

Соревнования проходили на территории Центра социальной поддержки молодежи и юношества имени Заслонова в Новосибирской области. Турнир «Горячий снег» в этом году стал международным. Участие в нем приняли 14 мужских и 14 женских команд из России, Белоруссии, Казахстана и Индии.

Соревнования поддержала Всероссийская федерация волейбола и Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Спортсмены
18 марта 2024, 13:45
Электрическую подстанцию построят у дома для переселенцев из аварийного жилья в Сергиевом Посаде
Мособлэнерго
Читайте нас в: Google Новости
Специалисты «Мособлэнерго» в июне построят трансформаторную подстанцию для электроснабжения строящегося многоквартирного дома на улице 2-й Кирпичный завод в Сергиевом-Посаде.  Работы ведутся в рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Энергетики установят подстанцию с двумя трансформаторами мощностью по 630 киловольт-ампер и построят две кабельные линии протяженностью по 155 метров. Мощность электроснабжения в 180 квартирах - 262 киловатта.

В «Мособлэнерго» напомнили, что заявки на присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через сайт moetp.ru.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Электричество Сергиев Посад
18 марта 2024, 13:37
Фермерский фестиваль пройдет в Королеве с 22 по 24 марта
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
Читайте нас в: Google Новости
Фермерский фестиваль пройдет в Королева с 22 по 24 марта. На нем фермеры представят свои продкты и авторские изделия.

Для гостей фестиваля проведут ярмарку, где они смогут приобрести натуральную продукцию и попробовать блюда по традиционным рецептам в русской печи. Им представят разнообразные сорта сыров, молочную продукцию, мед, мясные и рыбные деликатесы.

Посетители также смогут посетить мастер-классы по изготовлению деревянных игрушек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фестивали
18 марта 2024, 13:35
Соревнования по волейболу пройдут в Одинцове 31 марта
фото: пресс-служба "Заречье-Одинцово"
Читайте нас в: Google Новости
Финал школьной лиги «Заречье-Одинцово» по волейболу, турнир «Волейбольная семья» и соревнования «Волейбольные старты» пройдут в Подмосковье 31 марта. Свое мастерство продемонстрируют 16 команд общеобразовательных учреждений Одинцова и Власихи.

Спортивные мероприятия проведут в волейбольном центре в Одинцове. По завершению игр состоится «Матч звезд» с участием лучших игроков команд.

Напомним, во всех соревнованиях волейбольного марафона примут участие спортсменки ВК «Заречье-Одинцово». За каждым школьным коллективом закреплен в роли наставника игрок и тренер клуба. Волейболистки поддерживают свои команды в дни игр и проводят мастер-классы. Только в этом сезоне они провели 46 мастер-класса более чем для 1,5 тысячи человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. Оба спортивных сооружения расположатся на стадионе «Авангард».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены

Новости по теме