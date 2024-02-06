Свыше 50 спортсменов приняли участие в межрегиональном турнире по кэндо в Подмосковье

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, в соревнованиях участвовали представители Москвы, Иваново, Казани и Подмосковья. В результате наибольшее количество наград получили спортсмены из Москвы и Егорьевска.

«Егорьевск - гостеприимный, великолепный, с большими традициями купеческий город, распахнул свои двери для соревнований. Главный смысл проводимых состязаний: формирование духа единства между командами в Московской области и Федерации в целом. Так формируется единый командный дух целого региона», - сказал председатель федерации кэндо Подмосковья Алексей Аверьянов.

Кэндо - это японское боевое искусство фехтования на бамбуковых мечах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».