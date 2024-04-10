Свыше 50 преподавателей школы искусств в Химках прошли плановую диспансеризацию

Все медицинские обследования в поликлинике делают при помощи современного оборудования. Врачи рекомендуют проходить диспансеризацию раз в три года. Сама процедура включает в себя два этапа. Во время первого у пациентов выявляют признаки хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития. Второй этап проводят на случай дополнительных обследований и уточнения диагноза.

«Программа по профилактике заболеваний действует в Химках уже не первый год. Чтобы пройти диспансеризацию и оценить состояние своего здоровья, в поликлинику в день приходит до 25 человек. У нас жители могут пройти диспансеризацию в любой рабочий день», - рассказала муниципальный депутат, заведующая поликлиникой № 7 в Химках Ирина Спирина.

Жители Химок могут пройти медицинское обследование в поликлиниках № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. Записаться можно через единый номер 122 на портале «Госуслуги» или лично в регистратуре.

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