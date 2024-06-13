Свыше 50 мероприятий ко Дню России провели в Дмитровском округе ⁣

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Так, в Музее-заповеднике «Дмитровский кремль» прошла экскурсия под названием «Город Дмитров в истории России». С лучшими экскурсоводами музея все желающие могли прогуляться по центру города и посетить знаковые места, связанные с мужеством и героизмом наших соотечественников.

В Центре культурного развития «Подосинковский» состоялась праздничная театрализованная программа, где выступили ансамбли народной песни «Новая весна» и «Славица». Мероприятие завершилось коллективным исполнением песни «Россия».

Команда Дворца культуры «Созвездие» провела патриотическую акцию под названием «День России» для детей из детского сада «Сказка». Детей и их родителей встречали любимые герои из мультика «Три кота».

Также в филиале «Княжево» прошел патриотический флешмоб под названием «В ритмах страны!», в котором участвовали подростки и молодежь деревни Княжево.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России. Он отметил, что именно люди - настоящая гордость региона и страны.

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