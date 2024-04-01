Свыше 50 контейнерных площадок модернизируют в Химках в апреле

Работы проведут в соответствии с едиными стандартами. К площадкам оборудуют удобные подъезды для спецтехники. При этом особое внимание уделят тому, чтобы маршруты для техники не пересекались с линиями электропередач и не нарушали целостность подземных и воздушных коммуникаций.

Около мест сбора мусора установят ограждения с трех сторон. Кроме того, в рамках системы «Безопасный регион» по периметру площадок разместят камеры видеонаблюдения.

Ранее в Химках приняли меры для обеспечения свободного доступа коммунальной техники к контейнерным площадкам: установили 372 знака «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Наличие этих знаков делает парковку автотранспорта возле площадок административным нарушением, за которое предусмотрен штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

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