Свыше 50 гидравлических испытаний теплосетей Солнечногорска проведут в июне

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Гидравлические испытания сетей проводит «Газпром Теплоэнерго Московской области». Для выявления повреждений и слабых участков в сети подают избыточное давление. Своевременный ремонт проблемных участков обеспечит бесперебойное теплоснабжение в осенне-зимний период.

Одними из первых опрессовку прошли сети котельной на улице Стеклозаводской в микрорайоне ЦМИС.

«Чем эффективнее пройдут все испытания, тем спокойнее мы проведем предстоящую зиму. По опрессовке сетей на улице Стеклозаводской: выявили одну утечку. Проблемный участок отсекли. Будем работать над восстановлением. Наиболее масштабные работы в этом районе пройдут непосредственно на самой котельной. Там планируется проведение реконструкции и обновление оборудования», - рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Всего в Солнечногорске проведут свыше 50 гидравлических испытаний. Завершить последнюю опрессовку планируют в конце июня.

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