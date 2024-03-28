Свыше 5 тысяч заявок на льготную газификацию одобрили в Подмосковье

К примеру, специалисты «Мособлгаза» осуществили газификацию дома ветерана боевых действий в Афганистане Игоря Антипова из деревни Судимля в городском округе Серпухов. Установка нового котла для него была проведены бесплатно.

Игорь самостоятельно построил дом и в нем проживает уже четыре года. Ранее он отапливался электричеством, что обходилось ему дорого, около 17 тысяч рублей в пиковые периоды.

«Социальная газификация» покрывает расходы на работу на участке и на газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей. Министерство энергетики Московской области напомнило, что льготы по газификации распространяются на различные категории граждан, владеющих собственным домом в регионе и зарегистрированных в нем.

Для подтверждения статуса льготника, жителям необходимо обратиться в Министерство социального развития Подмосковья через сайт РПГУ, и после проверки обращения они смогут заключить договор с «Мособлгазом».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».