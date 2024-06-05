Свыше 5 тысяч учащихся Подмосковья вступили в студенческие отряды

В этом году РСО отмечают 65-летие с момента основания и 20-летие с начала современной истории движения.

«По всей стране проходит множество интересных мероприятий. Совсем недавно Подмосковье принимало на своей территории активистов РСО из 50 регионов на образовательном интенсиве. Ребята не только обменялись опытом, но и наладили четкую работу по трудоустройству активистов. Осенью у нас пройдут Всероссийский слет РСО и Всероссийская медиашкола», - рассказала председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова В Московской области 110 студенческих отрядов ведут свою деятельность на базе 37 ссузов и 12 вузов. Состоят в них более пяти тысяч ребят.

В РСО может вступить любой студент. Для этого нужно зайти на официальный сайт организации , выбрать подраздел «Хочу в студенческий отряд» и заполнить анкету.

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