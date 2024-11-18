Свыше 5 тысяч породистых собак показали на выставке в Красногорске

Всего сотрудники подмосковной Госветслужбы осмотрели и допустили к участию свыше пяти тысяч питомцев.

На выставке специалисты рассказывали любителям хвостатых и кинологам о действующем законодательстве в сфере ветеринарии, а также об ответственном отношении к животным, вакцинации и работе государственных ветклиник.

За два дня сотрудники ведомства проконсультировали свыше 200 человек. Чаще всего гости интересовались регистрацией собак. С сентября этого года процедура стала обязательной.

В Минсельхозпроде добавили, что задать интересующие вопросы жители также могут в кол-центре по номеру7(495)668-01-25.