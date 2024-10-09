Свыше 5 тысяч человек прокатились летом на колесе обозрения в Химках

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Колесо обозрения в парке Толстого - одно из самых высоких в Подмосковье. Оборот аттракциона длится 16 минут.

Одновременно на нем могут прокатиться 144 человека в 24 кабинках. Вечером рядом с колесом создается особая атмосфера, так как на нем зажигается красочная иллюминация.

Аттракцион продолжает работать и в холодное время. Кабинки оснащены кондиционерами и системами отопления.

Время его работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.

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