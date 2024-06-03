Свыше 5 тысяч человек посмотрели выступление по мотофристайлу в Зарайске

Масштабные демонстрационные учения провели на полигоне Ногинского спасательного центра 1 июня. Мероприятие прошли под личным контролем главы МЧС России Александра Куренкова.

Он рассказал, что в них задействованы свыше 900 специалистов и 200 единиц техники, в том числе два самолета, 12 вертолетов и порядка 30 беспилотников.

«Для гостей - это зрелищное мероприятие, для наших иностранных коллег - возможность воочию познакомиться с возможностями российских спасателей. МЧС России в деле представлены современные образцы техники, методы и технологии спасения», - добавил Куренков.

Согласно сценарию учений, на востоке циклон принес ураган, сопровождаемый продолжительными ливнями и грозами, который создал угрозу подтоплений. На западе - возникла сложная пожарная обстановка из-за аномальной жары и отсутствия осадков.

Пожарные и спасатели продемонстрировали различные технологии, которые они применяют в работе на сегодняшний день, в числе которых авиационные. Зрители учений смогли вживую увидеть, как специалисты действуют при наводнениях и различных авариях.

Кроме того, участники тренировки отработали эвакуацию пассажиров из самолета, совершившего аварийную посадку в труднодоступной местности, а также тушение возгораний и разминирование территорий.

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