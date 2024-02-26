Свыше 5 тысяч человек посетили губернаторские карусели в парках Подмосковья за неделю
Более пяти тысяч человек прокатились на каруселях, установленных по программе губернатора на подмосковных площадках за период с 19 по 25 февраля. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.
Наибольшей популярностью пользовалась карусель в сквере имени Зайцева в Коломне, которой воспользовались более тысячи человек. Аттракцион в центральном парке Ногинска посетили более 900 граждан, а карусель в Домодедове - 600 жителей и гостей Подмосковья.
В Министерстве благоустройства отметили, что прокатиться на каруселях, установленных по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева , можно абсолютно бесплатно.
На территориях парков, где расположены аттракционы, оборудованы специальные зоны «Зима в Подмосковье». Для создания праздничной атмосферы они украшены елками, гирляндами и фонариками.
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