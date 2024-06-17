17 июня 2024, 17:06

Свыше 5 тысяч человек посетили фестиваль мотофристайла в Дмитрове

Министерство культуры и туризма Московской области
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Фестиваль мотофристайла прошел на Советской площади в Дмитрове 5 июня. Его посетили более пяти тысяч человек.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, спортсмены показали жителям и гостям города сложные трюки на мотоциклах и багги. Это небольшой легковой автомобиль высокой проходимости. Участники выполняли прыжки с трамплина с элементами акробатики, пируэты в воздухе и многое другое.

«Команда мотофристайла FMX13 была основана в 2007 году самым титулованным фристайл мотокросс райдером, уроженцем Коломны, Алексеем Колесниковым. Он является чемпионом Европы и мира по этому виду спорта, а также чемпионом России» - пояснили в министерстве.

Этим летом команда также выступит в Серпухове - 23 июня, в Коломне - 29 июня и в Сергиевом Посаде - 31 августа.

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Фестивали Дмитров
17 июня 2024, 16:57
Детский сад «Радуга» в Химках капитально отремонтируют в 2024 году
Администрация Химки г.о.
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Специалисты возвели стены и перегородки в детском саду «Радуга» на Юбилейном проспекте в Химках. Все работы будут завершены в этом году.

Капитальный ремонт детского сада «Радуга» стартовал в прошлом году. Рабочие устанавливают системы отопления, оборудуют канализацию и сети электроснабжения. Также ведутся кровельные работы и штукатурка стен. Территорию детского сада начали благоустраивать. Всего на объекте задействованы свыше 50 человек.

«Детский сад был открыт более 50 лет назад и нуждался в модернизации. Старое двухэтажное здание снесли, а на его месте фактически возводим новый детский сад. Это позволило увеличить площадь практически в два раза - до 4,8 тысяч квадратных метров», - рассказал глава Химок Дмитрий Волошин.

Детский сад сможет принять 320 воспитанников. Внутри организуют кабинеты для развивающих игр, спальни, зоны отдыха, медицинский кабинет и музыкальные и спортивные секции. Территорию благоустроят: поставят современные детские площадки и навес для хранения инвентаря.

Напомним, что в Химках также ведутся ремонтные работы в дошкольном отделении лицея № 7 на улице Ватутина. Специалисты обновят полы, стены, отопительные системы.

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Химки Детские сады Ремонтные работы
17 июня 2024, 16:55
Новое футбольное поле открыли в микрорайоне Железнодорожном в Балашихе
Пресс-служба администрации Балашихи
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Новое футбольное поле открылось первого июня в Пестовском парке в микрорайоне Железнодорожный на месте зимнего катка. Здесь уже проходят тренировки и футбольные матчи. Глава округа оценил новую спортивную площадку.

На новом футбольном поле искусственное покрытие, есть дорожки и летние раздевалки. Тренироваться здесь можно абсолютно бесплатно до 14:00, а после этого времени все занятия будут проходить по предварительной записи и за отдельную плату. По словам арендатора, заниматься здесь могут дети от шести до 12 лет, так как поле небольшое - 20 на 40 метров.

«Зимой мы открыли здесь каток, на котором отдыхало большое количество наших жителей, выступали звезды российского и мирового фигурного катания, играли матчи хоккейные команды. Теперь здесь открылось футбольное поле, на котором желающие могут бесплатно тренироваться. Вместе с арендатором и представителями спортивных учреждений нашего города обсудили дальнейшие перспективы использования этой площадки. Планируем закрепить ее за одной из спортивных школ Балашихи», - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

На таком покрытии можно тренироваться круглый год и в любую погоду, даже когда на улице до 10 градусов мороза. А для вечерних занятий есть система освещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Стадион сможет вместить свыше 230 зрителей.

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Спортсмены Футбол Балашиха
17 июня 2024, 16:43
Еще 27 человек переехали из аварийного жилья в Подмосковье за неделю
Министерство строительного комплекса Московской области
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Работа по переселения жителей из аварийного фонда в новые квартиры продолжается в Подмосковье. За неделю из ветхого жилья переехали еще 27 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса региона.

Жителям двух округов предоставили квартиры в новостройках и на вторичном рынке, а также выплатили выкупную стоимость.

« На прошедшей неделе по нацпроекту „Жилье и городская среда“ было расселено 14 аварийных помещений в Шатуре и Сергиево-Посадском округах», - уточнили в ведомстве.

Напомним, что работу по переселению проводят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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Нацпроекты Аварийное жилье
17 июня 2024, 16:39
Карусель в Сергиевом Посаде стала самой популярной в Подмосковье за неделю
Министерство благоустройства Московской Области
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Министерство благоустройства Подмосковья рассказало о самых популярных каруселях региона на минувшей неделе. С 10 по 16 июня на аттракционах прокатились 25,2 тысячи человек.

Как рассказали в министерстве, более 5,6 тысячи гостей посетили карусель в Сергиевом Посаде, еще свыше 4,4 тысячи воспользовались аттракционом в Ногинске и около 3,8 тысячи - в Воскресенске.

«Карусели были установлены для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья, предлагая увлекательные аттракционы с современными удобствами, включая профессиональную аудиосистему и иллюминацию», - отметили в ведомстве.

Оформление аттракционов разработал известный дизайнер Денис Симачев.

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Благоустройство

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