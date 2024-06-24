24 июня 2024, 12:15

Свыше 5 миллиардов рублей направят на нацпроект «Культура» в Подмосковье в 2024 году

Unsplash
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Нацпроект «Культура» реализуется с 2019 года. Он направлен на расширение доступности культурных благ не только для жителей, крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов. В этом году на его реализацию в Подмосковье направят свыше пяти миллиардов рублей.

«За последние пять лет построено шесть зданий образовательных организаций в сфере культуры и четыре дома культуры. Кроме того, с 2019 по 2023 год удалось реконструировать три музея, отремонтировать 13 КДУ, две детских музыкальных школы и пять детских школ искусств», - сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В этом году в Московской области планируют отремонтировать ДШИ в Балашихе, Ступине, Чехове и Ивантеевке, а также начать работы в ДШИ в Королеве, Красногорске и Бронницах. Также в 2024 году построят музыкальную школу в Королеве.

В рамках нацпроекта запланировано создание модельных библиотек, техническое оснащение музеев и театров. Брынцалов уточнил, что в этом году запланировано переоснащение Центральной городской библиотеки имени Горбунова, двух музеев в Богородском и Пушкино, а также драмтеатра в Подольске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Школы Музеи Нацпроекты
24 июня 2024, 12:58
Более 23 тысяч человек посетили подмосковные карусели на прошлой неделе
Министерство благоустройства Московской области
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Более 23 тысяч человек посетили карусели Московской области на прошлой неделе. Эту статистику опубликовало Министерство благоустройства региона.

В ведомстве пояснили, что самыми посещаемыми с 17 по 23 июня стали карусели в Сергиевом Посаде - более 4800 человек, в Коломне - более четырех тысяч и в Ногинске - там на каруселях прокатились более 3800 человек.

Все аттракционы оформлены в разных стилях, дизайн которых разработал известный художник Денис Симачев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Статистика Отдых Коломна Благоустройство Сергиев Посад
24 июня 2024, 12:56
Подмосковье усилит контроль за незаконным размещением мусорных отходов — Андрей Воробьев
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Подмосковье усилит контроль за незаконным размещением мусорных отходов, сказал губернатор Андрей Воробьев. Задачей занимаются МВД, ГИБДД и другие службы. Задача — исключить негативные нелегитимные процессы, беспокоящие жителей.

Московская область - в лидерах России по контролю за навалами мусора. Для недопущения незаконных случаев ввели большое количество мер, в числе которых - и специальные талоны на перевозку отходов, и видеоконтроль на дорогах, во дворах, и другие подходы.

«Важный вопрос - улучшение работы по незаконному размещению отходов. И наше МВД, и ГИБДД, и контролирующие службы делают эту работу. Для нас важно все обращения, которые мы на федеральный уровень отправляли, довести до логического завершения, чтобы повлиять на те негативные нелегитимные процессы, которые беспокоят наших жителей», - подчеркнул Воробьев на заседании областного правительства.

Эту работу ведут по программе «Безопасный регион». Она нацелена не только на выявление правонарушений и контроль за порядком в общественных пространствах.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня в большинстве дворов и в особо отдаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением - системой распознавания лиц. Все это принципиально важно», - заключил глава Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подмосковье усилит контроль за незаконным размещением мусорных отходов, сказал губернатор Андрей Воробьев. Задачей занимаются МВД, ГИБДД и другие службы. Задача - исключить негативные нелегитимные процессы, беспокоящие жителей.

Андрей Воробьев Экология Мусор
24 июня 2024, 12:53
Жителей Подмосковья пригласили на международный строительный чемпионат
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Стартовала регистрация на IV Международный строительный чемпионат. Жители Московской области могут подать заявку на участие до 31 августа.

Конкурсантам предлагают не только продемонстрировать профессиональные навыки, но и стать частью кадрового резерва строительной отрасли. Главная цель чемпионата - внедрить в профессиональную деятельность передовые технологии и повысить квалификацию специалистов.

В этом году к участию приглашают не только специалистов, но и молодых людей, обучающихся строительному делу. Чемпионат пройдет по трем лигам - основная, студенческая и школьная. Регистрация и предварительный этап проекта для школьников начнется 21 июня, для основной и студенческой лиг - 1 июля.

Участники смогут продемонстрировать свои компетенции как в командных, так и в индивидуальных номинациях. С их перечнем можно ознакомиться при регистрации. Победители в каждой номинации получат выплаты от 25 до 300 тысяч рублей.

«Будучи международной площадкой, для участников из разных стран Чемпионат стал хорошей платформой для демонстрации своих навыков и знаний, презентации идей и своего видения развития строительной отрасли России. В финальных испытаниях примут участие более 900 талантливых представителей сферы строительства», - отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Агафонов.

Лучшие из лучших попадут в финал в рамках Международной строительной недели, которая пройдет в Екатеринбурге с 1 по 4 октября.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Студенты конкурсы
24 июня 2024, 12:38
Школьники из Подольска выиграли чемпионат «Профессионалы» по IT-безопасности
Пресс-служба Минобразования МО
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Школьники из Подольска стали победителями финального этапа чемпионата «Профессионалы» среди учеников 14 лет, который проходил в Приморском крае. Ребята соревновались с представителями других регионов России и стали лучшими в компетенции «Информационная безопасность».

Как пояснили в Министерстве образования Московской области, ученики подольского лицея № 1 Софья Кузнецова и Ярослав Понетайкин провели аудит информационной системы, нашли уязвимости и предложили решения по защите объектов реальной IT-инфраструктуры крупной организации.

«Очень важно, что наши ребята ежегодно доказывают, что они одни из лучших во всей стране. Наши школьники - пример сплоченности и организованности, и именно они заслуживают быть лучшими среди всех в России», - рассказал эксперт-наставник сборной Московской области Денис Ильин.

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Подольск Школьники Образование

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