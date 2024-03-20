Свыше 5,8 тысячи домашних собак зарегистрировали в Подмосковье с сентября

По словам председателя комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергея Керселяна, процедура обязательна для собак, а для остальных животных проводится по желанию.

«Сегодня, спустя полгода, мы уже можем подвести предварительные итоги - за это время было зарегистрировано более 5,8 тысячи собак», - сказал он.

Регистрация попогает хозяину найти питомца в случае его пропажи.

Сергей Керселян добавил, что закон об обращении с животными дополнили и другими пунктами. Так, хозяин обязан убирать за собакой во время прогулки. Кроме того, расширили перечень мест, где собака олжна находиться в наморднике.

Пройти регистрацию можно через «Госуслуги».

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