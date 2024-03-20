Свыше 5,8 тысячи домашних собак зарегистрировали в Подмосковье с сентября
Закон о регистрации домашних животных заработал в Подмосковье 1 сентября 2023 года. За это время процедуру прошли более 5,8 тысячи собак.
По словам председателя комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергея Керселяна, процедура обязательна для собак, а для остальных животных проводится по желанию.
«Сегодня, спустя полгода, мы уже можем подвести предварительные итоги - за это время было зарегистрировано более 5,8 тысячи собак», - сказал он.
Регистрация попогает хозяину найти питомца в случае его пропажи.
Сергей Керселян добавил, что закон об обращении с животными дополнили и другими пунктами. Так, хозяин обязан убирать за собакой во время прогулки. Кроме того, расширили перечень мест, где собака олжна находиться в наморднике.
Пройти регистрацию можно через «Госуслуги».
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