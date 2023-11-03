Свыше 470 миллионов рублей выделят на жилье молодым семьям Подмосковья в 2024 году
Программа по улучшению жилищных условий для молодых семей продолжится в Подмосковье в следующем году. На социальные выплаты планируется направить 470 миллионов рублей.
Председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый рассказал, что за три года социальные выплаты на приобретение или строительства жилья получат 776 молодых семей, из них 270 - в 2024 году. На это планируется предусмотреть свыше 470 миллионов рублей, из которых 84 миллиона - из федерального бюджета.
Чтобы стать участником программы, понадобится собрать пакет документов и встать на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Когда подойдет очередь, выдадут сертификат на использование субсидии.
Участвовать в программе могут семьи, где обоим супругам еще нет 35 лет. Если детей нет, размер субсидии составит 30% от стоимости жилья, с детьми - 35%.
Для получения услуги и консультаций семьям нужно обращаться в администрацию своего муниципалитета. Там подскажут, какие документы понадобится собрать.
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