Свыше 470 миллионов рублей выделят на жилье молодым семьям Подмосковья в 2024 году

Председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый рассказал, что за три года социальные выплаты на приобретение или строительства жилья получат 776 молодых семей, из них 270 - в 2024 году. На это планируется предусмотреть свыше 470 миллионов рублей, из которых 84 миллиона - из федерального бюджета.

Чтобы стать участником программы, понадобится собрать пакет документов и встать на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Когда подойдет очередь, выдадут сертификат на использование субсидии.

Участвовать в программе могут семьи, где обоим супругам еще нет 35 лет. Если детей нет, размер субсидии составит 30% от стоимости жилья, с детьми - 35%.

Для получения услуги и консультаций семьям нужно обращаться в администрацию своего муниципалитета. Там подскажут, какие документы понадобится собрать.

Летом в Подмосковье ввели три новые меры поддержки для неработающих пенсионеров, многодетных с низким доходом и семей с детьми-инвалидами. Это доплаты и пособия - их получили уже около 45 тысяч льготников, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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