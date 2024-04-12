Свыше 47 тысяч жителей Подольска прошли диспансеризацию с начала года

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что строительство детского клинического центра имени Рошаля в Красногорске завершено на 90%.

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В рамках первого этапа диспансеризации пациентам доступны электрокардиограмма, измерение артериального и внутриглазного давления, а также различные анализы крови. По словам медицинских работников, благодаря хорошей организации работы поликлиник, даже при большом количестве желающих пройти обследование, длинных очередей у кабинетов не наблюдается.

Если на первом этапе выявляются какие-либо отклонения, пациент направляется к узкоспециализированным специалистам для дальнейшего обследования. В округе активно ведется информационная кампания о важности и доступности диспансеризации для каждого жителя.

Особое внимание уделяют жителям отдаленных сел. Для них организованы выездные бригады медиков, которые проводят осмотр прямо на местах, в фельдшерско-акушерских пунктах. Также для тех, кто перенес COVID-19, предусмотрена программа с расширенным биохимическим анализом крови.

В мае в Подольске вновь заработает популярная акция «Проверь свое здоровье в парке», которая позволяет жителям проходить диспансеризацию в более расслабленной и комфортной обстановке.

Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт и полис медицинского страхования. Результаты будут доступны в личном кабинете на портале Госуслуг