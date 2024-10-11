11 октября 2024, 13:01

Свыше 47 тысяч поездок по Подмосковью совершили пользователи BelkaCar летом

Пресс-служба Минкульттуризма МО
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Министерство культуры и туризма Московской области в сотрудничестве с каршерингом BelkaCar подвело итоги проекта «Умные путешествия». В его рамках пользователи сервиса смогли побывать на ключевых мероприятиях и посетить достопримечательности региона, а также популярные города Подмосковья. За летний сезон и начало осени зафиксировано свыше 47 тысяч поездок по области.

Заместитель министра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко отметил, что каршеринг представляет собой отличный способ перемещения для тех, кто предпочитает самостоятельно планировать свои уникальные маршруты. Он подчеркнул, что такие поездки позволяют избежать привязки к расписанию и заранее составленным программам.

Шимко также добавил, что Подмосковье славится своим богатым культурным наследием и высоким туристическим потенциалом, а предстоящее событие «Зима в Подмосковье» принесет еще больший интерес к традиционным и новым направлениям.

Среди самых популярных направлений для путешествий выделяются Коломна, Сергиев Посад, Истра, Клин, Зарайск, Орехово-Зуево, Серпухов, Волоколамск, Солнечногорск и Дмитров. В рамках совместного проекта министерства и BelkaCar в социальных сетях стали появляться интересные туристические маршруты, охватывающие как известные, так и малоизвестные достопримечательности региона.

Генеральный директор BelkaCar Дмитрий Потапов проинформировал, что средняя продолжительность поездок увеличилась на 20%. Он отметил, что горожане все активнее используют каршеринг для выездов за пределы города и для туристических поездок по региону.

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Путешествия Туризм Каршеринг
11 октября 2024, 13:04
Онлайн-услугу по заказу измерений шума на земельных участках запустили в Подмосковье
ООО «СанГиК»
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Для строительства, реконструкции и размещения объектов, попадающих в зоны воздушных подходов аэродромов и подлежащих шумовым нормативам, требуется санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора Московской области. Теперь получить услугу стало проще — достаточно подать заявление онлайн.

Это касается таких объектов, как жилые дома, ТЦ, кафе, пансионаты и другие. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Информация о нахождении участка в границах подходов содержится в градостроительном плане. Для заключения нужно измерить уровень шума на территории, а заказать услугу измерений можно через госуслуги. Срок предоставления услуги по измерению уровня шума - до 60 дней.

При строительстве объектов, не имеющих ограничений по шуму, таких как производственные предприятия или автодороги, заключение не требуется. С 2021 года отменены согласования с авиационными властями для участков под личное хозяйство и ИЖС.

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Путешествия Туризм Каршеринг
11 октября 2024, 13:04
Глава Дмитрова проверил ход реконструкции водозаборного узла на Пушкинской улице
Пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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В Дмитрове заканчиваются работы по реконструкции водозаборного узла (ВЗУ) на улице Пушкинской. Строящийся объект посетил руководитель муниципалитета Илья Поночевный.

Специалисты демонтировали старый водозаборный узел и расчистили участок, где пробурят новую, более глубокую скважину. Исполняющий обязанности директора «Некрасовского водоканала» Алексей Биркин рассказал главе округа, что уже поставлены два резервуара для воды. Подрядчик начал монтаж здания, где разместится станция, а затем внутри корпуса установят оборудование.

После капремонта увеличится мощность ВЗУ, станция будет подавать очищенную от железа воду. Илья Поночевный напомнил, что необходимо соблюдать сроки выполнения работ и все технические требования.

Строительство нового водозаборного узла не доставило проблем потребителям, так как холодная вода в их дома поставляется с других станций города.

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Строительство Дмитров Ремонтные работы
11 октября 2024, 13:02
Участники «Активного долголетия» из Богородского округа отметили юбилей проекта
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Торжественное мероприятие, посвященное празднованию пятилетнего юбилея со дня начала реализации проекта «Активное долголетие», прошло в Центре образования для детей и взрослых. За это время участниками проекта стали 10 тысяч жителей Богородского округа.

Жители Богородского округа отметили пятилетие проекта «Активное долголетие». В Центр образования для детей и взрослых прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию пятилетнего юбилея со дня начала реализации проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева.

За это время его участниками стали 10 тысяч жителей Богородского округа.

Как отмечают сами участники, их жизнь кардинально поменялась с тех пор, как они попали сюда. Теперь у них нет свободного времени. И ничего удивительного, ведь на выбор - более 30 активностей. Самые популярные - экскурсионные поездки, плавание, скандинавская ходьба, английский язык, творчество, компьютерная грамотность, психологические группы.

Перед началом мероприятия гости посетили выставку декоративно-прикладного творчества участников клуба «Активное долголетие», которая была организована в фойе.

С приветственным словом обратился к собравшимся заместитель главы Богородского округа, куратор проекта «Активное долголетие» на территории Богородского округа Олег Шойко.

На сцену для награждения были приглашены те, без кого данный проект не смог бы реализоваться в полной мере: руководители домов культуры, структурных подразделений, наставники, и, конечно же, сами виновники торжества.

Праздничное настроение в этот день дарили творческие коллективы: танцевальный клуб для людей элегантного возраста «Танцевальная веранда», танцевальный коллектив «Серебряночка», солисты вокального коллектива «Поющие сердца», певица Елена Кузьмина и многие другие.

Проект «Активное долголетие» находит отклик у жителей старшего поколения. У них появляются новые друзья и возможности для самореализации.

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Праздники Андрей Воробьев Активное долголетие Богородский
11 октября 2024, 12:59
Электросетевой комплекс в Истре привели в порядок к отопительному сезону
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Электрическая подстанция в Истре готова к отопительному сезону. Городской округ является одним из самых крупных потребителей электроэнергии в Московской области.

В округе основное электроснабжение обеспечивает западный филиал компании «Россети Московский регион».

«Исторически он был введен еще в далеком 1992 году. Дважды реконструировался в 2008 и 2012 году, в связи с тем, что округ, как и, в принципе, все Подмосковье достаточно быстро развивается и нагрузок не всегда хватает. Поэтому вопросы дальнейших перспектив развития этого направления для Истры крайне важны!» - рассказала глава муниципалитета Татьяна Витушева.

В этом году специалисты компании подключили к электричеству новые дома в микрорайоне Восточный, школу в Павловкой Слободе на 1100 мест и провели по округу плановые ремонтные работы - заменили воздушные и кабельные линии, отремонтировали 96 объектов распределительной сети. Кроме этого, реконструируют питающие центры округа. К примеру, в Новопетровском и в поселке Глебовский. А в Ивановском построят новый в 2026 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Электричество Отопление

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