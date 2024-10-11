Свыше 47 тысяч поездок по Подмосковью совершили пользователи BelkaCar летом

Заместитель министра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко отметил, что каршеринг представляет собой отличный способ перемещения для тех, кто предпочитает самостоятельно планировать свои уникальные маршруты. Он подчеркнул, что такие поездки позволяют избежать привязки к расписанию и заранее составленным программам.

Шимко также добавил, что Подмосковье славится своим богатым культурным наследием и высоким туристическим потенциалом, а предстоящее событие «Зима в Подмосковье» принесет еще больший интерес к традиционным и новым направлениям.

Среди самых популярных направлений для путешествий выделяются Коломна, Сергиев Посад, Истра, Клин, Зарайск, Орехово-Зуево, Серпухов, Волоколамск, Солнечногорск и Дмитров. В рамках совместного проекта министерства и BelkaCar в социальных сетях стали появляться интересные туристические маршруты, охватывающие как известные, так и малоизвестные достопримечательности региона.

Генеральный директор BelkaCar Дмитрий Потапов проинформировал, что средняя продолжительность поездок увеличилась на 20%. Он отметил, что горожане все активнее используют каршеринг для выездов за пределы города и для туристических поездок по региону.

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