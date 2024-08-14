14 августа 2024, 14:23

Свыше 450 двойняшек родились в Подмосковье с начала года

Пресс-служба Минздрава МО
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С начала года в Подмосковье родились 456 двоен и четыре тройни. О системе родовспоможения региона напомнили в региональном министерстве здравоохранения.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, система родовспоможения региона состоит из шести перинатальных центров и областного НИИ акушерства и гинекологии. Все они оснащены современным оборудованием для оказания качественной помощи.

«В регионе созданы условия для комфортного ведения беременности и родов. Женщинам доступны телемедицинские консультации, индивидуальное сопровождение беременности, открываются центры грудного вскармливания и многое другое», - сказал министр здравоохранения области Алексей Сапанюк.

Узнать больше о системе родовспоможения можно на тематическом портале , а также по телефону 8 (800) 550-30-03.

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Дети Врачи
14 августа 2024, 15:11
Автоинспекторы в Воскресенске напомнили детям дорожные правила
Медиасток.рф
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Дорожные полицейские в Воскресенске совместно с волонтерами молодежного центра «Олимпиец» провели акцию «Мы за безопасное детство». Мероприятие направлено на разъяснение правил дорожного движения и повышение безопасности детей на дорогах.

Особое внимание уделили правильному передвижению на самокатах и велосипедах вдоль проезжей части. В ходе беседы привели печальные примеры из практики, подчеркивающие важность соблюдения правил.

Представители молодежного центра отметили, что одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий являются отвлекающие факторы, такие как использование мобильных устройств. В завершение мероприятия участникам акции были розданы тематические памятки, содержащие важную информацию о безопасности на дороге.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГАИ Подмосковья с праздником.

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Дети ГИБДД Воскресенск
14 августа 2024, 15:11
Жителям Подмосковья разъяснили тарифы на электроэнергию
Медиасток.рф
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Специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали о действующих тарифах на электроэнергию. Они подчеркнули, что некоторые граждане могут получить скидки.

Жителям муниципалитетов, чьи дома оборудованы стационарными электроплитами или электроотопительными системами, а также сельским жителям, могут предложить понижающие коэффициенты. Эти коэффициенты колеблются от 0,7 до 1.

Специалисты подчеркнули, что для получения специального тарифа для сельских жителей необходимо соблюдение двух условий: использование электроэнергии в жилом помещении и проживание потребителя в сельской местности.

Для получения более детальной информации и консультаций рекомендуется обращаться в Комитет по ценам и тарифам Московской области.

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Электричество
14 августа 2024, 14:47
Волоколамск принял участие в форуме по безопасности детских площадок
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Форум по безопасности детских площадок прошел в Санкт-Петербурге. Его посетили более 60 человек, в том числе представитель Волоколамска.

Участниками форума стали отраслевые представители региональных министерств, муниципалитетов Подмосковья и руководители коммунальных служб. Среди них был начальник управления благоустройства, дорожной деятельности и транспорта администрации Волоколамского городского округа Алексей Сальников.

«Сегодня коллеги узнали, какие меры принимать, чтобы площадки прослужили долго, не теряя в безопасности при эксплуатации детьми», - отметил зампредседателя правительства Подмосковья - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Гости встречи посетили лекцию и узнали, из чего состоят игровые конструкции, как их устанавливать и утилизировать. Затем прошла экскурсия по заводу, где производят детские площадки. Там участники познакомились с процессом изготовления игровых элементов, современными материалами и технологиями.

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Санкт-Петербург Волоколамск
14 августа 2024, 14:26
Более 70 многоквартирных домов подготовили к зиме в Чехове
Администрация Чехов г.о.
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Объекты и дома Чехова активно готовят к осенне-зимнему сезону. В округе проводят испытания сетей и ремонты. Паспорта готовности к зиме уже сдали более 70% многоквартирных домов.

Плановый ремонт закончили в 41 котельной. Это чуть более 80% от общего количества. Гидравлические испытания провели на 133 километрах сетей.

Также более 70% домов сдали паспорта готовности к зиме. Все остальные должны завершить этот процесс в сентябре.

«Подготовка к зимнему периоду остается одной из важнейших задач, находящейся на контроле губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. По данным Министерства энергетики, на 1 августа готовность Московской области к зиме составляет 66%», - сказал глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Отметим, что совещание по подготовке к отопительному сезону провел советник министра энергетики Московской области Владимир Мельник. На нем оценивали готовность топливно-энергетического комплекса, ЖКХ и социальной сферы. Участие приняли глава Чехова, а также представители профильных служб.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Отопление Чехов

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