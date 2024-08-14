Свыше 450 двойняшек родились в Подмосковье с начала года

Читайте нас в:

Как рассказали в подмосковном Минздраве, система родовспоможения региона состоит из шести перинатальных центров и областного НИИ акушерства и гинекологии. Все они оснащены современным оборудованием для оказания качественной помощи.

«В регионе созданы условия для комфортного ведения беременности и родов. Женщинам доступны телемедицинские консультации, индивидуальное сопровождение беременности, открываются центры грудного вскармливания и многое другое», - сказал министр здравоохранения области Алексей Сапанюк.

Узнать больше о системе родовспоможения можно на тематическом портале , а также по телефону 8 (800) 550-30-03.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».