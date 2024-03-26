Свыше 450 дворов приведут в порядок на общегородском субботнике в Мытищах

Балашихинские врачи восстановили зрение пожилому пациенту. Специалисты провели операции на глазах поэтапно с промежутком в один месяц.

В офтальмологическое отделение филиала № 2 Балашихинской больницы обратился 68-летний мужчина с жалобами на сильное ухудшение зрения. У пациента была диагностирована катаракта в обоих глазах - серьезное заболевание органа зрения, связанное с проблемами здоровья, такими как нарушение кровообращения в сосудах.

Специалисты Балашихинской больницы провели операции на глазах пациента поэтапно с интервалом в один месяц. Врач-офтальмохирург Александр Серпутько сообщил, что в настоящее время зрение пациента восстановлено на 100% в правом глазу, в то время как в левом остался небольшой отек, но зрение постепенно восстанавливается.

В настоящее время мужчина чувствует себя хорошо и выписан на амбулаторное лечение.

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