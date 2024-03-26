26 марта 2024, 20:04

Свыше 450 дворов приведут в порядок на общегородском субботнике в Мытищах

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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С начала апреля в Подмосковье стартует традиционный месяц чистоты и благоустройства. В городском округе Мытищи субботник запланирован на 20 апреля.

Глава городского округа Юлия Купецкая сообщила, что в работах по благоустройству задействуют 236 дворников, 370 рабочих и 333 машины спецтехники. В порядок приведут 456 дворовых территорий, внутриквартальные проезды, а также парки и скверы. Запланирован значительный ремонт асфальтового покрытия, тротуаров и дорожек. Особое внимание уделят детским площадкам.

Всех жителей Мытищ приглашают присоединиться к традиционному субботнику 20 апреля. Информацию о местах проведения и выдаче необходимых инструментов опубликуют на официальных ресурсах в ближайшее время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке региона к паводкам.

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Благоустройство Мытищи Субботник
26 марта 2024, 20:12
Врачи Балашихи вернули зрение пожилому пациенту
Администрация Балашиха г.о.
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Балашихинские врачи восстановили зрение пожилому пациенту. Специалисты провели операции на глазах поэтапно с промежутком в один месяц.

В офтальмологическое отделение филиала № 2 Балашихинской больницы обратился 68-летний мужчина с жалобами на сильное ухудшение зрения. У пациента была диагностирована катаракта в обоих глазах - серьезное заболевание органа зрения, связанное с проблемами здоровья, такими как нарушение кровообращения в сосудах.

Специалисты Балашихинской больницы провели операции на глазах пациента поэтапно с интервалом в один месяц. Врач-офтальмохирург Александр Серпутько сообщил, что в настоящее время зрение пациента восстановлено на 100% в правом глазу, в то время как в левом остался небольшой отек, но зрение постепенно восстанавливается.

В настоящее время мужчина чувствует себя хорошо и выписан на амбулаторное лечение.

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Больницы Врачи Балашиха
26 марта 2024, 20:09
Ремонт в доме № 10 на Октябрьской улице в Балашихе завершат к сентябрю
Администрация Балашиха г.о.
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Комиссионная проверка прошла в доме № 10 на Октябрьской улице в Балашихе после взрыва газа. Работы выполняются Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Московской области.

Руководитель проекта Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Московской области Роман Гордеев сообщил, что совместно с экспертами и сотрудниками администрации Балашихи была организована проверка.

«Идут работы по восстановлению и ликвидации последствий взрыва газа. Они проводятся в соответствии с проектно-сметной документацией», - указал Роман Гордеев.

В настоящее время продолжаются работы по устройству монолитных перекрытий, армированию наружных и внутренних стен четвертого этажа, а также устройству монолитных наружных и внутренних стен пятого этажа.

С начала 2024 года специалисты уже выполнили устройство бетонной подготовки в техническом подполье, монтаж армирования лифтовой шахты на 1-4 этажах, армирование наружных и внутренних стен, заливку лифтовой шахты и устройство кирпичной кладки плит подъезда и монолитных перемычек.

Завершить ремонт полностью планируют в сентябре 2024 года. Взрыв газа на четвертом этаже произошел 20 сентября 2023 года, в результате чего было разрушено несколько этажей.

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Балашиха
26 марта 2024, 19:29
Более 160 ям устранили на дорогах Дубны
Администрация Дубна г.о.
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Дорожные работники ликвидировали рекордное количество ям в Дубне. Работы ведет МБУ «ЖКУ» с использованием рециклера.

Решение о проведении ремонта было принято из-за сильных перепадов температур в этом году. Из-за этого на дорогах образовалось много ям.

«На данный момент оцифровано 208 ям, из них устранено 164. Ежедневно мы оцифровываем ямы, отправляем их в работу в приложении и в дальнейшем устраняем», - пояснил заместитель директора МБУ «ЖКУ» Павел Плюта.

Специалисты работают без выходных. С открытием асфальтобетонных заводов на дороги Дубны выйдет подрядчик, который будет ремонтировать ямы картами - в большем объеме и долговечнее.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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Дубна Дороги
26 марта 2024, 19:22
Глава Химок Дмитрий Волошин поздравил жителей с 85-летием основания города
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Городской округ Химки отмечает свой 85-летний юбилей. 26 марта 1939 года по указу Верховного Совета СССР основано городское образование, а с 1940 года Химки стали административным центром нового Химкинского района.

На данный момент численность населения городского округа превысила 400 тысяч человек, а после присоединения Кутузовского и Луневского поселений в 2023 году общая площадь округа увеличилась до более чем 25 тысячи гектаров.

«Химки - молодой и прогрессивный город, один из лидеров Подмосковья в социальной и культурной сфере, экономике, благоустройстве. Все достижения нашего города связаны с людьми, которые ежедневно вкладывают свои усилия в развитие родных Химок. Врачи, педагоги, воспитатели, научные сотрудники, предприниматели, работники дорожного хозяйства - каждый своим трудом делает любимый город лучше. Вместе у нас все получится, впереди - еще больше новых и важных побед!», - отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

За последнее десятилетие значительно расширена инфраструктура: открыто восемь поликлиник, проведен ремонт в 14 медицинских учреждениях, закуплено новое оборудование, построены школы и детские сады, а также спортивные комплексы.

Напомним, что День города Химки отмечается в первую субботу сентября. В этот день проходят различные праздничные мероприятия, концерты и спортивные соревнования.

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Благоустройство Химки

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