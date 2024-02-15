Свыше 45 тысяч человек посетили Пушкинский центральный парк за неделю

Министерство благоустройства рассказало о планах по преображения общественных пространств в Подмосковье в 2024 году. По словам министра Михаила Хайкина, в этом году преображение затронет 37 территорий, включая 14 парков, десять лесопарков, восемь детских скверов и 11 активных зон в парках.

Московская область входит в тройку лидеров по качеству городской среды. В Подмосковье расположено 193 парка и лесопарка. За последние девять лет их количество увеличилось в восемь раз.

«На территории Московской области за пять лет благоустроено: 219 общественных территорий, 22 парка в лесу, 2,5 тысячи игровые площадки, 3,7 тысячи территорий обрели новое освещение. Также появилось 68 зон для активного отдыха», - подчеркнул Хайкин.

Помимо этого, з пять лет в Подмосковье обустроили 76 пешеходных зон, 22 площади, 33 набережных, 20 территориях возле храмов и реализовали другие важные проекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов. Планируется, что до конца 2026 года в регионе появятся более 30 стадионов.

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