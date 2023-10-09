Свыше 430 тысяч человек посетили парки и лесопарки Подмосковья в первую неделю октября
Свыше 400 тысяч человек побывали в парках и лесопарках Подмосковья в первую неделю октября. Самым популярным из них оказался парк «Пехорка» в Балашихе, где побывали 116 тысяч гостей.
Как рассказал глава Министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, в парках региона создают комфортные условия для отдыха жителей в любое время года.
«Подмосковные парки даже в осенне-зимний период пользуются популярностью как у жителей, так и у гостей региона. Людей привлекают не только красивая природа, свежий воздух, но и развитая инфраструктура для прогулок, занятий спортом, отдыха с детьми», - сказал он.
Самыми посещаемыми парками недели стали «Пехорка» в Балашихе, Толстого в Химках, «Сестрорецкий» в Клину, усадьбы Кривякино в Воскресенске и «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде.
Больше всего посещений в парках региона было 4 октября. В этот день там отдохнули почти 280 тысяч человек.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».