Свыше 430 тысяч человек посетили парки и лесопарки Подмосковья в первую неделю октября

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Как рассказал глава Министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, в парках региона создают комфортные условия для отдыха жителей в любое время года.

«Подмосковные парки даже в осенне-зимний период пользуются популярностью как у жителей, так и у гостей региона. Людей привлекают не только красивая природа, свежий воздух, но и развитая инфраструктура для прогулок, занятий спортом, отдыха с детьми», - сказал он.

Самыми посещаемыми парками недели стали «Пехорка» в Балашихе, Толстого в Химках, «Сестрорецкий» в Клину, усадьбы Кривякино в Воскресенске и «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде.

Больше всего посещений в парках региона было 4 октября. В этот день там отдохнули почти 280 тысяч человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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