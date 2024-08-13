13 августа 2024, 11:55

Свыше 400 жителей посетили День физкультурника в Воскресенске

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Всероссийский день физкультурника отметили в парке «Новлянская Ривьера» в Воскресенске в минувшие выходные. Праздник посетили более 400 человек.

Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, в парке организовали тематическую спортивную площадку, где гостям рассказали о раздельном сборе отходов через игру в эко-гольф. Лунки двух видов символизировали контейнеры системы «Два бака», где синий используется для сухого мусора, а серый - для смешанного.

«Участникам нужно было не только попасть мячом в цель, но и определить, к какому виду отходов он относится - перерабатываемым или нет», - рассказали в министерстве.

Регоператоры Подмосковья проводят масштабную просветительскую программу на тему экологии.

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Праздники Воскресенск
13 августа 2024, 13:21
Школьники из Лосино-Петровского поучаствовали в турнире по парковому гольфу
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Активисты «Движения Первых» из Свердловской школы № 2 поучаствовали в турнире по парковому гольфу. Он прошел в парке Щелкова.

В начале мероприятия для спортсменов провели мастер-класс по парковому гольфу. Профессионалы этого вида спорта рассказали историю игры. А после стартовал сам турнир.

Участие в событии приняли вице-президент Федерации гольфа Московской области Максим Шокун и председатель регионального отделения «Движения первых» в Подмосковье Юрий Макеев.

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Спортсмены Лосино-Петровский
13 августа 2024, 12:56
Школу в ЖК «Ярославский» в Мытищах откроют в сентябре
группа ПИК
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Школу на 1650 мест продолжают строить в жилом комплексе «Ярославский» в Мытищах. Учреждение откроется в сентябре.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, готовность объекта уже превысила 93%. Учреждение возводит компания ПИК за счет внебюджетных средств.

В здании уже установили стеклопакеты, завершили утепление, продолжают работы по подключению коммуникаций. На объекте трудятся 370 человек.

«Завершаются фасадные и отделочные работы. Идет монтаж лифтового оборудования и осуществляется благоустройство территории», - добавили в министерстве.

Площадь школы превысит 22 тысячи квадратных метров, в ней обустроят учебные классы, актовый и спортивный залы, библиотеку с читальным залом и другие помещения.

Всего на территории ЖК заселили 23 жилых домов, открыли четыре детских сада, поликлинику и две школы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Школы Мытищи Строительство
13 августа 2024, 12:56
Семь гидравлических испытаний теплосетей провели в Реутове с начала лета
Администрация Реутов г. о.
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Герметичность инженерных коммуникаций проверяют коммунальщики в Реутове. Это позволит избежать аварий в осенне-зимний период.

Подготовку к отопительному сезону и состояние городской инфраструктуры обсудили на оперативном совещании с главой городского округа Реутов Филиппом Науменко.

«В соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева на оперативном совещании с коллегами рассмотрели готовность Реутова к осенне-зимнему сезону. Особое внимание уделяем теплоизоляции зданий и состоянию внутренних инженерных систем. После опрессовки часть соединений нуждается в ремонте, важно добиться их полной герметичности. Так же проверяем чердаки, подвалы, окна и двери в подъездах», - сказал глава муниципалитета.

Более половины домов Реутова уже получили паспорта готовности. Все остальные объекты должны оформить их до сентября.

Параллельно к зиме готовят котельные. Сейчас технические работы идут на двух объектах. Всего летом провели уже семь гидравлических испытаний.

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ЖКХ Реутов
13 августа 2024, 12:55
Дмитровский округ отправил хирурга и анестезиолога в помощь жителям Курска
Администрация Реутов г. о.
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Два специалиста Дмитровской больницы отправились в Курск, чтобы помочь пострадавшим жителям. Работать с ранеными будут хирург Фанис Иржанов и анестезиолог Михаил Резенов.

Дмитровские врачи вместе со своими коллегами из Подмосковья будут работать в лечебных учреждениях Курской области. В Дмитровскую больницу они вернутся после командировки.

«Мы не могли оставаться в стороне. Наша задача как врачей, как граждан России - помогать людям там, где наша профессиональная помощь в этот момент наиболее востребована», - рассказали медики.

Напомним, в Дмитрове открыты пункты приема гумпомощи для жителей Курской области. Они работают в молодежном центре «Сфера» по адресу: улица Махалина, 40; а также в молодежном центре «Квартал» по адресу: Большевистская улица, 20.

Сейчас существует потребность в генераторах, газовых горелках, бытовой технике, зарядных устройствах, воде и продуктах с долгим сроком хранения, лекарствах, средствах личной гигиены, канцелярии, одеялах и одежде.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Дмитров

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