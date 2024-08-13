Свыше 400 жителей посетили День физкультурника в Воскресенске

Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, в парке организовали тематическую спортивную площадку, где гостям рассказали о раздельном сборе отходов через игру в эко-гольф. Лунки двух видов символизировали контейнеры системы «Два бака», где синий используется для сухого мусора, а серый - для смешанного.

«Участникам нужно было не только попасть мячом в цель, но и определить, к какому виду отходов он относится - перерабатываемым или нет», - рассказали в министерстве.

Регоператоры Подмосковья проводят масштабную просветительскую программу на тему экологии.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».