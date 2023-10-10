Свыше 400 жителей Подмосковья присоединились к автопробегу в честь дня рождения президента

Читайте нас в:

Как рассказали в Министерстве территориальной политики региона, активисты и общественники собрались утром в субботу возле Крокус Сити Холла и организовали колонну из более чем 400 машин, двигаясь в сторону трассы М-4.

Такие же автопробеги прошли в этот день более чем в 25 городах страны и сопровождались разными мероприятиями. Так, жители помогли собрать гуманитарную помощь для бойцов СВО, которую отправили на Артемовское направление.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».