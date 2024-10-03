Свыше 400 тысяч сеянцев ели и сосны подготовят для осенней высадки в Подмосковье

«В лесных питомниках началась выкопка посадочного материала, необходимого для проведения лесовосстановления в рамках национального проекта „Экология“. Планируется выкопать 250 тысяч сеянцев ели и 205 тысяч сеянцев сосны», - рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Работы уже начались в Дмитровском лесном питомнике, где выкопали почти 105 тысяч растений. Их будут хранить в увлажненных и затемненных местах, постоянно поливая. Затем сеянцы развезут по всем лесничествам Подмосковья, предварительно защитив корни от пересыхания.

Этой осенью в Подмосковье планируется восстановить лес на площади более 120 гектаров.

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