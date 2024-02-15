Свыше 400 тысяч доз вакцин от бешенства разместят в лесах Подмосковья весной

Как рассказал председатель правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, первый этап работ пройдет весной. В лесах планируют распространить около 425 тысяч доз вакцины.

«Во избежание вспышек бешенства в области наши ветеринарные врачи регулярно проводят мероприятия по вакцинации диких животных. Наиболее эффективным способом уже на протяжении 12 лет является локальное размещение в лесах вакцины в брекетах», - сказал он.

Специалисты используют специальные брикеты-приманки с вакциной, которая вырабатывает у животных иммунитет к бешенству. Она безвредна, в том числе для домашних питомцев.

Раз в три года Госветслужба распространяет вакцину с использованием авиации.

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