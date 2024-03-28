Свыше 400 специалистов ОПК примут участие в форуме в Реутове

В первый раз мероприятие прошло в 2019 году. Организаторами форума выступают «НПО машиностроения», Московское областное региональное отделение Союза машиностроителей России, а также корпорация Роскосмос, которая взяла на себя роль соорганизатора впервые в этом году.

В форуме примут участие свыше 400 специалистов, которые представляют 70 предприятий ОПК со всей России. Они обсудят планы на будущее и поделятся своими идеями.

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