Свыше 400 самостроев привели в порядок в Подмосковье с начала года

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Как рассказали в Главгосстройнадзоре, 32 объекта не удалось привести в порядок - их снесли. Большинство из них - склады, торговые, транспортные и производственные здания, кафе и гаражи.

Все выявленные самострои можно найти на интерактивной карте сервиса «Подмосковные стройки» на портале «Добродел». Туда же жители могут самостоятельно сообщить об обнаруженных незаконных зданиях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».