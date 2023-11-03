Свыше 400 детских площадок обновили в Подмосковье с начала года

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Как рассказал глава Министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, в следующем году эту программу продолжат.

«Детские площадки - неотъемлемый элемент современных дворовых территорий и общественных пространств. Очень важно поддерживать их в надлежащем состоянии для безопасности играющих», - сказал он.

В этом году в регионе устанавливали площадки площадью 100, 150 и 200 квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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