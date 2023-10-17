Свыше 400 человек приняли участие в соревнованиях по ориентированию в Химках

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Участникам нужно было как можно быстрее пробежать дистанцию, отмечаясь на контрольных пунктах. Призовые места заняли те спортсмены, чья скорость и умение ориентироваться оказались на высшем уровне.

«Для меня ориентирование - это как способ развеяться, отдохнуть от ежедневной суеты. Просто выйти в какой-нибудь лес, лесопарк и просто дружной компанией, с хорошими ребятами, хорошими тренерами пообщаться, побегать. Прямо насладиться этой природой, осенней красотой, которая окружает нас сейчас», - поделился участник соревнований Владимир Чернилин.

Местом проведения соревнований выбрали живописный парк «Дубки», где было непросто пройти все контрольные пункты и выполнить задания.

«Такие массовые соревнования регионального уровня в Химках проходят уже не в первый раз, но в „Дубках“ такой старт проводим впервые. Приехали ребята из 16 муниципалитетов Московской области и также представители Москвы», - рассказала начальник отдела спортивной подготовки школы имени Александра Петровича Горелова Марина Лучина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Они должны распахнуть свои двери перед посетителями до конца года.

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