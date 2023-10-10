Свыше 40 ярмарок прошло в Подмосковье в выходные
В минувшие выходные в Подмосковье прошло 44 ярмарки в 25 округах. Они были тематическими — посвященными Дню учителя и Дню работника сельского хозяйства.
По словам курирующего Минсельхозпрод заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова, больше всего ярмарок провели в Щелкове, Луховицах, Пушкино и Одинцове.
Посетители могли приобрести молочную, мясную и рыбную продукцию, кондитерские изделия и другие товары местных производителей.
Всего в октябре в Подмосковье пройдет около 200 ярмарок. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.
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