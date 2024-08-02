Свыше 40 управляющих компаний Подмосковья оштрафовали за нарушения

По итогам разбирательства все управляющие компании признали свою вину в совершении правонарушений, за что они получили соответствующие штрафные санкции. В общей сложности под штраф попали 15 должностных лиц и 41 юридическое лицо.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях России, все управляющие компании и лица, занимая должности, получают предварительное уведомление о времени и месте рассмотрения дел.

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